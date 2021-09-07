وذكر النادي اللندني أن مباراته على أرضه أمام تشيلسي في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، ستكون مدعومة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات محاربة التغير المناخي إضافة إلى رابطة البريميرليغ، بطموح أن تكون خالية من الكربون عبر منع الانبعاثات قدر الإمكان.

وأضاف النادي أنه يحاول زيادة الوعي بخطر التغير المناخي، وإلهام المشجعين لإجراء تغييرات بسيطة، من شأنها أن تساهم في تحسين المناخ ومحاربة الانبعاثات.

وأوضح النادي أن جميع العاملين بمن فيهم اللاعبون سيصلون إلى الملعب يوم المباراة عبر سيارات أو حافلات تعمل عبر الوقود الحيوي المنتج من نفايات الطعام.