متابعة: مازن الريس

ولعب محمد صلاح دوراً مهماً بفوز فريقه ليفربول على مضيفه كارديف 2-0 في الأسبوع الخامس والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في آخر 10 دقائق سجّل منها جيمس ميلنر هدف ليفربول الذي حسم المباراة أمام كارديف وأهدى الريدز الصدارة مؤقتاً.

ماذا حدث بين ميلنر وصلاح؟

وكان من المثير للاستغراب تنفيذ ميلنر لركلة الجزاء بدلاً من محمد صلاح خاصة وأنّ هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي يتصدر حالياً لائحة هدافي الدوري الممتاز بالاشتراك مع الغابوني أوباميانغ والأرجنتيني أغويرو برصيد 19 هدفاً.



وأظهرت لقطات الفيديو أنّ محمد صلاح كان متجهاً لتنفيذ ركلة الجزاء إلا أنّ ميلنر أخذ منه الكرة وقام بتنفيذها وهو ما لم يتم تجاهله من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت.

وغرّد إبراهيم الزين بصورة لمحمد صلاح وميلنر مذكراً الأخير بأنّ صلاح قدّم جائزة أفضل لاعب له في مناسبة ماضية.

وبرّرت بعض الآراء حادثة ميلنر ومحمد صلاح بأنّها طبيعية وتحدث في عالم كرة القدم خاصة وأنّ ميلنر هو المتخصص الأول بتنفيذ ركلات جزاء ليفربول، في الوقت الذي نادت به وجهة نظر أخرى بالتساؤل عن سبب عدم منح ركلة الجزاء لمانيه أساساً وهو يملك 18 هدفاً.



وتصدّر ميلنر باللغتين العربية والإنجليزية قائمة "التريندز" في مصر على موقع تويتر كما انتشر هاشتاغ "#Selfish" أي أناني بجانب اسم ميلنر.

وفي إطار ركلة الجزاء أيضاً انتقد ورنوك مدرب كارديف منح ركلة الجزاء لصالح محمد صلاح معتبراً أنّ "مو" قام بالتمثيل بنسبة 9.9 وهو ما نفاه الألماني كلوب مدرب ليفربول.

وقال كلوب إن ركلة الجزاء واضحة ولا شك بها موجهاً اللوم إلى المدافع الذي مسك محمد صلاح أكثر من مرة داخل منطقة جزاء كارديف.

تقرير مباراة ليفربول وكارديف

عاد ليفربول إلى الصدارة بعدما هزم مستضيفه كارديف سيتي 2-0 في المرحلة 35 من الدوري الإنكليزي اليوم الأحد.

وسجل للريدز الهولندي جيورجينهو فاينالدوم 57، وميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

الصدارة عادت لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي 86.

وينتظر ليفربول هدية من عدوه التاريخي مانشستر يونايتد الذي يقابل جاره سيتي يوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 31.

على الرغم من أن شكل يونايتد الذي بدا عليه اليوم بالخسارة من إيفرتون لا تبشر رفاق المصري محمد صلاح بالخير.

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