جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا" من قبل beIN SPORTS March 3, 2022 21:24 1:08 دقيقة في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه مدرباً جديداً لليدز يونايتد، أكد الأمريكي جيسي مارش أنه استفاد كثيراً من سلفه مارسيلو بييلسا مشيراً إلى أنه سيحاول فرض شخصيته وإتمام ما بدأه المدرب الأرجنتيني. تقارير إخبارية ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" 1:08 دقيقة جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا" 1:09 دقيقة قلق بشأن مستقبل تشيلسي 0:24 دقيقة أنييلي: لا إعلان عن نسخة محدثة من "السوبر ليغ" 0:47 دقيقة ماسترز: "فسخ أو تجميد عقود البث مع الجانب الروسي" 0:51 دقيقة تيباس يشنّ هجوماً كبيراً على أندية "السوبر ليغ" 0:58 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم سيلجأ إلى "كاس" 0:37 دقيقة حصرياً بطولة العالم لألعاب القوى على beIN SPORTS 11:15 دقيقة استياء روسي من قرار اللجنة البارالمبية الدولية 0:50 دقيقة أمير عبدو مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني