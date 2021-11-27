حقق أستون فيلا فوزه الثاني توالياً منذ أن استلم تدريبه ستيفن جيرارد إثر عودته من لندن بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لأستون فيلا مات تارغيت (15) والاسكتلندي جون ماكجين (86) فيما أحجرز هدف كريستال بالاس مارك غويهي (90+5).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر متأخرا بفارق الأهداف فقط خلف كريستال بالاس العاشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل نوريتش سيتي مع وولفرهامبتون بدون أهداف، واستمر نوريتش في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط مقابل 20 نقطة لوولفرهامبتون في المركز السادس مؤقتاً.



