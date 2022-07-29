وأكد جيرارد بأن الدعمَ الذي حَصل عليه من الإدارة مكّن الفريقَ من العمل بشكل سريع على حسم صَفقات مهمة وفي وقت قياسي، كما وجه اللاعب السابق لفريق ليفربول رسالةَ تحدٍ للاعبه البرازيلي كوتينيو مُشيراً إلى أن الجميعَ يعلم قدراتِه لكن الأمرَ منوط باللاعب شخصياً لإظهار مستواه الحقيقي وبشكل ثابت.

