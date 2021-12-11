جيرارد المدرب يعود إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول December 11, 2021 11:21 2:44 دقيقة مباراة خاصة تلك التي سيخوضها مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد، عندما يحلُ ضيفاً على ليفربول، الفريق الذي أمضى فيه مسيرة مليئة بالألقاب والتتويجات كلاعب. تقارير إخبارية ستيفن جيرارد الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول أستون فيلا -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة ليدز يحل ضيفاً على تشيلسي الذي يعاني دفاعياً 2:44 دقيقة جيرارد المدرب يعود إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول 2:22 دقيقة مصر تختتم استعداداتها لمواجهة الأردن بغيابات مؤثرة 2:31 دقيقة اللمسات الأخيرة قبل لقاء المغرب والجزائر المرتقب 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة فاطمة سامورا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 1:09 دقيقة فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي 0:47 دقيقة علي مبخوت: "المنتخب القطري كان الأفضل" 1:09 دقيقة خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" 1:15 دقيقة فيليكس سانشيز يشيد باللاعبين وبالجماهير