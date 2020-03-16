وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الإثنين عن فوز برونو فرنانديز بجائزة لاعب الشهر في شباط /فبراير نظراً لإسهامه الكبير في نتائج مانشستر يونايتد الملفتة الشهر الفائت.

وقال برونو المنتقل في يناير الفائت إلى مانشستر يونايتد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريقه عبر الإنترنت: "هي بداية جديدة مع الفريق، لاعب واحد لا يغير الفريق".



وأضاف: "الدعم الذي أحصل عليه من المشجعين منذ اليوم الأول مدهش، لقد استمعت إلى الأغنية منذ اليوم الأول، من المدهش أن يكون لي أغنية بعد يومين من الانضمام للفريق".

وشارك فرنانديز في ثلاث مباريات خلال شهر فبراير مساهماً في التعادل أمام ولفرهامبتون والفوز على تشيلسي وواتفورد.