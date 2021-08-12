جونز يغيب عن ليفربول بسبب ارتجاج في المخ August 12, 2021 16:44 0:46 دقيقة أعلن نادي ليفربول أن لاعبه "كورتيس جونز" سيغيب عن افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تعرضه لارتجاج في المخ. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي 12:05 دقيقة ما المركز الذي سيشغله ميسي في باريس سان جيرمان؟ 0:46 دقيقة جونز يغيب عن ليفربول بسبب ارتجاج في المخ 1:49 دقيقة سولشار يتطلع للألقاب مع مانشستر يونايتد 0:48 دقيقة أتلتيكو مدريد يجدد عقد سافيتش 0:59 دقيقة ميسي يشارك في مرانه الأول مع باريس سان جيرمان 2:09 دقيقة الخليفي يؤكد أنّ قرار ميسي سهّل إنهاء الصفقة 5:19 دقيقة تشيلسي يتوّج بلقب كأس السوبر الأوروبي 0:33 دقيقة منع حضور جماهير الفرق الزائرة بالتصفيات الأوروبية 3:21 دقيقة نفاد قمصان ميسي بمتجر باريس سان جيرمان في الدوحة