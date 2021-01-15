بإمكانكم متابعة المقابلة كاملة مع جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حصرياً على HD1 يوم الإثنين 18 – 01 - 2021 انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.