جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حوار حصري مع beIN SPORTS: " محرز يحتاج للمشاركة في المباريات بصورة أكبر" من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 22:04 1:09 دقيقة تحدّث جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حوار حصري مع beIN SPORTS عن قلة الدقائق المسندة للجزائري رياض محرز مع الفريق الإنكليزي. بإمكانكم متابعة المقابلة كاملة مع جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حصرياً على HD1 يوم الإثنين 18 – 01 - 2021 انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. مقابلات جوسيب غوارديولا رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة لاتسيو يحسم مواجهة الديربي بثلاثية في شباك روما 1:09 دقيقة جوسيب غوارديولا في حوار حصري مع beIN SPORTS 12:07 دقيقة نجم ليفربول محمد صلاح في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء رالي داكار إثر وفاة "شيربان" 0:28 دقيقة قطر تستهل مشوارها المونديالي بفوز هام على أنغولا 0:27 دقيقة العطية يرنو للأفضل العام المقبل في رالي داكار 0:31 دقيقة تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا 1:12 دقيقة فيرغسون يشيد براشفورد 0:27 دقيقة إصابة بوتشيتينو بـ"كوفيد-19" 2:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو وروما في ديربي العاصمة