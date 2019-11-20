جوزيه مورينيو مدرباً جديداً لتوتنهام

وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي: "جوزيه هو أحد أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات في كرة القدم".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو: "أنا فخور للانضمام إلى ناد يملك إرثاً كبيراً وأنصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الأول إلى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني إلى احراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده إلى احراز دوري أبطال أوروبا وإنترميلان الذي قاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من أصل 12.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019





