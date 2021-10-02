جوردان هندرسون في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 15:02 1:02 دقيقة أكد قائدُ ليفربول جوردان هندرسون أن كلَ مباراة لها أهميتُها الخاصة مشيراً إلى أن الهدفَ الأساسي هو السيرُ بثبات في طريق النجاح وتجاوزُ كل العقبات وذلك في حوار حصري مع beIN SPORTS. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول جوردان هندرسون -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة تشيلسي يستعيد التوازن ويتخطى عقبة ساوثهامبتون 0:47 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة – التغطية الخاصة 1:06 دقيقة أوساسونا يفوز في الوقت القاتل على رايو فاليكانو 2:55 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الـ"يونايتد" أمام إيفرتون 1:02 دقيقة جوردان هندرسون في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة فان أويتـفانـك تحرز لقب بطولة أستانا 2:35 دقيقة بطولة الشرق الأوسط للانجراف 13:44 دقيقة سالم الوهيبي يتحدّث عن المنتخب العماني 1:32 دقيقة لقطة اليوم ... دموع بيليندا بنتشيتش 3:01 دقيقة أرسنال في اختبار قوي أمام برايتون المتألق