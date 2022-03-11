جمهور تشيلسي يعيش لحظات عصيبة من قبل beIN SPORTS March 11, 2022 16:19 3:21 دقيقة لحظات عصيبة تعيشها جماهير تشيلسي بعد القيود التي فرضت على النادي اللندني وأبرزها إغلاق متاجر النادي وعدم بيع التذاكر لمشجعي الفريق الأمر الذي انعكس سلبا على أنصار "البلوز". تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة كلوب: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة" 1:11 دقيقة السد يفوز على الوكرة والريان ينتصر على الشمال 0:34 دقيقة عقوبات بحقّ بعض لاعبي الزمالك 2:33 دقيقة الوداد يعود بفوز ثمين من أرض الزمالك 0:28 دقيقة جون توشاك يغادر وحدة العناية المركزة 3:42 دقيقة مشاركة مكثّفة في فعاليات ماراثون أوريدو 1:21 دقيقة نادال يدعو لحماية الحكام 1:14 دقيقة فونيني يبلغ الدور الثاني في بطولة إنديان ويلز 10:57 دقيقة أوليفييه جيرو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة جمهور تشيلسي يعيش لحظات عصيبة