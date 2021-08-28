جماهير يونايتد تعوّل على رونالدو كي يعيد الفريق لمنصات التتويج August 28, 2021 11:44 1:06 دقيقة عبرت جماهير مانشستر يونايتد عن سعادتها بعودة النجم البرتغالي إلى صفوف الشياطين الحمر متمنّية أنّ تساعد العقليّة الانتصاريّة التي يتميز بها كريستيانو رونالدو، الفريق على العودة إلى منصّات التتويج. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة مانشستر سيتي وأرسنال: التغطية الخاصة 1:38 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته في النمسا 3:16 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي 1:43 دقيقة أبراهام يتحدث عن طموحاته مع روما ويشيد بمورينيو 1:06 دقيقة جماهير مانشستر يونايتد تحتفي بعودة رونالدو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة شيرين عبد اللاوي تتألّق في الألعاب البارالمبية 0:29 دقيقة مصر تعزّز رصيدها من الميداليات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول