كاميرا beIN SPORTS رصدت تجمع المئات من جماهير مانشستر يونايتد أمام ملعب ِ أولد ترافورد، للمطالبة برحيل عائلةِ غليـزر الأمريكيّة المالكةِ للنّادي، حيث حَمّلُوها مسؤوليّة ما اعتبرُوه تراجُعاً لمَكانةِ الشّياطين الحمر، منذ تَولِيـها مَقاليدَ الأمور في هذا النادي العريق.



