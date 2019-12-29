جمال الشريف ينتقد قرار الغاء هدف ولفرهامبتون من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 18:40 3:07 دقيقة الخبير التحكيمي جمال الشريف يتحدّث عن الهدف الملغى لفريق ولفرهامبتون أمام ليفربول. -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة النصر الليبي يفشل في تحقيق الفوز الأول 1:39 دقيقة كلوب - فوز مهم أمام خصم عنيد 1:41 دقيقة سانتو - لم نكن حاسمين أمام ليفربول 3:27 دقيقة ليفربول يضيف ولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه 1:48 دقيقة أبو تريكة: "أتركوا لنا كرة القدم حتى بأخطائها" 3:07 دقيقة جمال الشريف ينتقد قرار الغاء هدف ولفرهامبتون 0:35 دقيقة حسنية أكادير يفشل في تجاوز سان بيدرو 1:25 دقيقة جورجينيو وابراهام يتحدثان عن الفوز في الـ"ديربي" 1:07 دقيقة قميص "خاص" لليفربول في مواجهة ولفرهامبتون 2:58 دقيقة هل سيفوز الذئاب على ليفربول؟