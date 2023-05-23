ثورة تكتيكية أحدثها غوارديولا في عالم التدريب من قبل beIN SPORTS May 23, 2023 13:28 3:44 دقيقة فرض الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اسمه ضمن أفضل المدربين عبر التاريخ. فلسفته التدريبية التي رافقته منذ حقبته مع برشلونة جعلت منه مدربا مميزا ومازال الى اليوم يبحث عن التطور والإبداع. تقارير إخبارية بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة توقيع اتفاقية الأمن والسلامة لحفل الافتتاح 2:06 دقيقة ليبرون لا يستبعد فكرة الاعتزال 0:43 دقيقة يوفنتوس يرد على قرار المحكمة الرياضية 0:56 دقيقة فينيسيوس يغيب عن تدريبات ريال مدريد 2:51 دقيقة الشعباني يباشر مهامه في ظرف حساس 0:41 دقيقة برشلونة يستعد لمواجهة بلد الوليد 3:44 دقيقة ثورة تكتيكية أحدثها غوارديولا في عالم التدريب 0:50 دقيقة اعتقال أربعة أشخاص بسبب جريمة كراهية بحق فينيسيوس 3:06 دقيقة دنفر يطيح بليكرز ويبلغ النهائي للمرة الأولى 3:58 دقيقة منتخب الأوروغواي يتخطى منتخب العراق