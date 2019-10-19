استعاد مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بتغلبه خارج أرضه على كريستال بالاس 2-صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة.

وفي ظل خوض ليفربول المتصدر بعلامة كاملة بفارق كبير عن مطارديه مباراة قمة ضد مضيفه مانشستر يونايتد الأحد، كانت الفرصة مناسبة لتحسين المواقع وزيادة الضغط في المرحلة التاسعة.

وضمن سيتي (19 نقطة) الفوز في شوطه الاول على ارض مضيفه كريستال بالاس بهدفي البرازيلي غابريال جيزوس (39) والاسباني دافيد سيلفا (41)، ليستعيد توازنه ويقلص الفارق مع غريمه مؤقتا إلى خمس نقاط.

وضمن سيتي فوزه في الشوط الاول على كريستال بالاس، حيث ابقى مدربه الاسباني بيب غوارديولا هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو ولاعب الوسط الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء، وعاد الى صفوفه قلب الدفاع جون ستونز فدخل بديلا في نهاية المباراة.

وافتتح جيزوس التسجيل برأسية جميلة جدا بعد تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا (39)، عززه بتمريرة ساقطة على المسطرة على حافة المنطقة من رحيم سترلينغ تابعها دافيد سيلفا على الطائر من مسافة قريبة (41).

وقال غوارديولا الذي دفع بلاعبي الوسط البرازيلي فرناندينيو والاسباني رودري في قلب الدفاع "بعد فترة التوقف كان جيدا ان نلعب هنا في ملعب سيلهرست بارك ونحصل على عدة فرص... واجهنا في نهاية المباراة بعض الهجمات لكن (الحارس البرازيلي) ايدرسون صدها بروعة".

وتابع المدرب الذي عوض خسارته الصادمة مع ولفرهامبتون (صفر-2) قبل اسبوعين "يدافعون بعمق كبير ويملكون نوعية في المقدمة مع (البلجيكي كريستيان) بنتيكي و(الإيفواري ويلفريد) زاها".