حقق تشلسي الرابع فوزا كبيرا على ضيفه بيرنلي 3-صفر، ليتفادى خسارة ثالثة تواليا على ارضه للمرة الاولى منذ 1993 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحصل البرازيلي ويليان على ركلة جزاء ترجمها الايطالي جورجينيو بهدوء (27)، ثم عزز المتألق تامي ابراهام النتيجة برأسية اثر عرضية جميلة من الظهير الشاب ريس جايمس (38)، مسجلا هدفه الـ13.

وبكر تشلسي بالتسجيل بعد الاستراحة عبر الشاب كالوم هادسون-أودوي بمساعدة من ابراهام ليوقع هدفه الاول في الدوري مع الـ"بلوز" (49)، ويلحق فريق غرب لندن ببيرنلي الخامس عشر خسارته الرابعة تواليا.