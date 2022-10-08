تين هاغ يطالب فريقه بالتعلم من مانشستر سيتي October 8, 2022 15:27 0:44 دقيقة أكد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أنّ الغريم مانشستر سيتي هو المعيار الذي يجب على فريقه أن يضعه نصب عينيه في حال أراد تحقيق النجاح. مقابلات مانشستر يونايتد مانشستر سيتي إريك تين هاغ -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة أتلتيكو مدريد ينجح بتخطي جيرونا 3:35 دقيقة تشيلسي يحقق فوزاً كبيراً على وولفرهامبتون 4:13 دقيقة مانشستر سيتي يضرب بقوّة ويفوز برباعية 0:51 دقيقة ألميريا يحقق فوزاً ثميناً على رايو فايكانو 1:20 دقيقة دجوركاييف يشدد على صعوبة فوز فرنسا بلقب كأس العالم 0:44 دقيقة تين هاغ يطالب فريقه بالتعلم من مانشستر سيتي 1:33 دقيقة سيريل موان معجب بالمرافق الموجودة في قطر 3:04 دقيقة قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 3:35 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة خيتافي 2:25 دقيقة مُجسم كأس العالم يصل إلى باريس