تين هاخ لم يكن يخطط لتدريب مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS December 26, 2022 14:29 1:39 دقيقة اعترفَ إيريك تين هاخ مدربُ مانشستر يونايتد أنه لم يكن يخططُ للانتقال إلى الفريق الإنكليزي، مبديا ثقتَهُ في قدرته على قيادة الفريق إلى الأمام. المدرب الهولندي أكد في الوقت ذاته أن مانشستر يونايتد يعيش حالياً عملية مطولة من أجل إعادته إلى الواجهة. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة دالاس مافريكس يكرم أسطورته ديريك نوفيتسكي 0:48 دقيقة تشكيلة سان جيرمان أمام ستراسبورغ تثير التساؤلات 1:39 دقيقة تين هاخ لم يكن يخطط لتدريب مانشستر يونايتد 1:13 دقيقة beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة قياسية 3:21 دقيقة كأس العالم رفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين 0:39 دقيقة الاتحاد الياباني يتجه إلى تجديد عقد المدرب مورياسو 3:38 دقيقة المنتخبات العربية تتطلع إلى استحقاقاتها المقبلة 0:32 دقيقة أروابارينا يعلن تشكيلة الإمارات لكأس الخليج 2:11 دقيقة سلتيكس يحسم موقعته مع باكس وفوز جديد لسيكسرز 3:23 دقيقة مدينة البصرة أكملت تحضيراتها لاستضافة كأس الخليج