تين هاخ: "لدينا كل الإمكانيات للظفر بالألقاب" من قبل beIN SPORTS July 14, 2022 21:03 0:49 دقيقة قال إيريك تين هاخ مدرب مانشستر يونايتد إن فَريقَهُ يمتَلِكُ كل الإمكانيات التي تجعله يُنافس على كل الألقاب، معتبِراً مزيج الشباب والخبرة التي يَضمها اليونايتد نقطةً ايجابية ستساعد كثيراً في تحقيق الألقاب. مقابلات تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة دجيري يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي باستاد 1:46 دقيقة سيدات نيجيريا إلى نصف النهائي 3:43 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات: إيطاليا تتعادل مع آيسلندا 0:30 دقيقة فالنسيا يتجهّز للموسم الجديد بقيادة غاتوزو 1:35 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي 0:32 دقيقة بونو والنصيري يلتحقان بتدريبات إشبيلية 0:49 دقيقة تين هاخ: "لدينا كل الإمكانيات للظفر بالألقاب" 0:55 دقيقة طواف فرنسا... فوز أول للبريطاني بيدكوك 0:32 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل تحضيراته للموسم الجديد 0:35 دقيقة يوفنتوس يتعاقد أندريا كامبياسو