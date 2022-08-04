توخيل يُشيد بكلوب من قبل beIN SPORTS August 4, 2022 19:15 1:21 دقيقة وصف توماس توخيل مدرب تشيلسي، نظيره يورغن كلوب الذي يشرف على المقاليد الفنية لنادي ليفربول بأنه مصدر إلهام لكل المدربين، نافياً في الوقت ذاته أنه يحاول تقليده، واصفاً الرابط الذي يجمعهما بالاستثنائي والوثيق في ظل تقارب مسيرتيهما التدريبيتين. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تشيلسي يورغن كلوب توماس توخيل -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة ماسترز يتطلّع لصفحة جديدة من عمر البريميرليغ 0:40 دقيقة بانون يؤكد جاهزيته لخوض التحدّي الجديد مع نادي قطر 1:21 دقيقة توخيل يُشيد بكلوب 0:47 دقيقة برايتون ينفي الشائعات بشأن ظهيره الإسباني كوكوريا 0:42 دقيقة ليما وستوباسوك إلى نصف النهائي 1:40 دقيقة بالميراس يفرض التعادل على أتلتيكو مينيرو 0:25 دقيقة ساو باولو يأخذ الأفضلية في كوبا سود أمريكانا 0:51 دقيقة برشلونة يتخذ إجراءات صارمة بحق أومتيتي وبرايثوايت 0:39 دقيقة تشيلسي يدرس إمكانية التعاقد مع أوباميانغ 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان يتطلع لبداية مثالية أمام كليرمون