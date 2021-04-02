توخيل يرفض الحديث عن أغويرو وهالاند April 2, 2021 21:18 1:32 دقيقة عشية مباراة فريقه مع وست بروميتش آلبيون رفض مدرب تشيلسي توماس توخيل الحديث عن أيّ صفقة للبلوز سواء مع سيرخيو أغويرو أو مع آيرلينغ هالاند مؤكداً أنه يفعل ذلك من باب الاحترام لفريقيهما مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز سيرجيو أغويرو توماس توخيل إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة الأسترالي جاك ميلر يخطف الأنظار 0:44 دقيقة توخيل أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر مارس 1:06 دقيقة غوارديولا: "من المستحيل تعويض أغويرو" 0:57 دقيقة مورينيو لا يريد الحديث عن مستقبل كين مع توتنهام 0:18 دقيقة شباب بلوزداد (2) ومازيمبي (0) - التغطية الخاصة 1:32 دقيقة توخيل يرفض الحديث عن أغويرو وهالاند 0:50 دقيقة كلوب يشدّد على صعوبة مباراة ليفربول وأرسنال 0:48 دقيقة بوروسيا دورتموند: "هالاند ليس للبيع" ! 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن إصابة فيراتي بفيروس كورونا 0:35 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة الهلال وصن داونز