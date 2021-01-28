وأقال النادي اللندني فرانك لامبارد من منصب المدير الفني الاثنين بعد سلسلة النتائج السلبية التي عصفت بالفريق.

واستهل توخيل مشواره في لندن بتعادل سلبي مخيب مع ضيفه ولفرهامبتون الأربعاء في الدوري، بعد 24 ساعة من تعيينه مدربًا جديدًا.

وقال توخيل خلال تقديمه رسميًا أمام وسائل الاعلام الخميس "عندما توقّع مع تشيلسي فأنت توقّع على العطش للألقاب. أنت توقّع للمنافسة في كل مسابقة تخوضها. أنا مدرك تمامًا لذلك".

وتابع "أنا هنا لأنافس على كل لقب. واقعيًا هذا العام هما دوري الأبطال وكأس إنكلترا، التحدث عن الدوري الممتاز ليس منطقيًا...النادي يوضح هذا الأمر في نهاية المطاف، في تشيلسي المسألة متعلقة بالنتائج".

استثمر النادي بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار) لاستقدام لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن لامبارد فشل في استخراج الأفضل منهم. لذا سيعوّل النادي على توخيل للتخلص من هذه المعضلة لاسيما مع مواطنيه تيمو فيرنر وكاي هافيرتس اللذين لم يرتقيا بعد إلى المستويات التي قدماها في البوندسليغا.

وأقر ابن الـ47 عامًا أنه يواجه تحديًا مختلفًا جدًا في البرميرليغ.

إلا أن توخيل يتطلع قدمًا لخوض معارك مع أسماء كبيرة كمواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب غوارديولا نظيره في مانشستر سيتي.

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "كانت فرصة في أحد أكبر أندية العالم وفي أكثر دوري تنافسي في العالم".

وختم "شعرت وكأنه لا يجب أن أفوّت فرصة أن أكون من عائلة تشيلسي والمنافسة على الألقاب مع أفضل المدربين والفرق. كان خيارًا سهلاً جدًا".



