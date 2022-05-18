توخيل: "تشيلسي كان يستحق الأفضل" من قبل beIN SPORTS May 18, 2022 20:50 1:05 دقيقة أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، أن فريقه كان يستحق على الأقل التتويج بإحدى مسابقتي الكأس في انكلترا لكنه أضاف أن على فريقه المضي قدماً ونسيان تلك الهزائم من أجل إنهاء الموسم كما يجب. مقابلات تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة ماذا قال كانتي عن مواجهة ليستر سيتي ؟ 1:05 دقيقة توخيل: "تشيلسي كان يستحق الأفضل" 0:52 دقيقة ليونيل ميسي الأعلى دخلاً 2:57 دقيقة الشرطة بطلاً للدوري العراقي 0:42 دقيقة اليابان تؤكد مقاربتها لاستضافة كأس آسيا 2023 0:50 دقيقة عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال 1:37 دقيقة غوارديولا يتحدث عن صعوبة الدوري وعن هالاند 0:43 دقيقة فلامينغو البرازيلي إلى ثمن نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:42 دقيقة خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل نهائي الأبطال 0:36 دقيقة مساواة بالأجور بين اللاعبين واللاعبات في أميركا