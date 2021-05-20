

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن تشيلسي وليستر قاما بخرق إحدى قواعد السلوك خلال مباراة الفريقين في الدوري يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الاتحاد الإنكليزي أن الناديين فشلا في التأكد من أن لاعبيهما ومسؤوليهما قد تصرفوا بطريقة منظمة أو امتنعوا عن السلوك الاستفزازي في الدقيقة الثالثة والتسعين من المواجهة.

وقد أمهل الاتحاد كلاً من تشيلسي وليستر سيتي حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري لتقديم توضيحات حول ملابسات المشاجرة.

وكانت المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين اللذين يبحثان عن انتزاع التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ تشيلسي هزم ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة السابعة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.