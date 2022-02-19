وسجلّ للسبيرز كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (4) وهاري كاين (59 و90+5).

في المقابل وقّع الألماني إلكاي غوندوغان (33) والجزائري رياض محرز (90+2 من ركلة جزاء) هدفي السيتيزنس.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع.

في المقابل تجمّد رصيد "سيتي" عند 63 نقطة في صدارة البريميرليغ.

وعرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها الأولى منذ هزيمة الفريق 2-0 أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما أسدى "السبيرز" خدمة كبيرة لليفربول الفائز على نوريتش سيتي 3-1، وأعاده بقوّة إلى معركة اللقب إذ بات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يملك مباراة مؤجلة مع ليدز يونايتد، على بعد ست نقاط من المتصدّر.

