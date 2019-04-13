

انتزع توتنهام المركز الثالث من جاره تشيلسي بعدما انتصر على ضيفه هادرسفيلد تاون 4 - 0 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأعاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تفعيل خيار الزج بمهاجمه الإسباني يورينتي بعد إصابة هداف الفريق هاري كاين أمام مانشستر سيتي الثلاثاء الفائت.

وافتتح الكيني وانياما التسجيل لصالح أصحاب الأرض مستفيداً من تمريرة يورينتي (24) قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني بعده بثلاث دقائق فقط.

وعاد مورا ليفرض نفسه نجماً للقاء في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما بصم على الهدفين الثالث والرابع (87 و 90+3)

وكان توتنهام الذي يحقق فوزه الثالث توالياً في جميع المنافسات قد دخل اللقاء أمام ضيفه الهابط مسبقاً لدوري الدرجة الأولى، بمعنويات عالية عقب الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 67 نقطة متخطياً تشيلسي (66) الذي تساوى معه بعدد المباريات.



