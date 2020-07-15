ورفع النادي اللندني رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع موقتا متخلفاً بنقطة عن ولفرهامبتون الذي سقط في فخ التعادل القاتل 1-1 مع بيرنلي في مباراة أقيمت في التوقيت ذاته، وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس ومثلها عن ليستر سيتي الرابع (يفصل بينهما فارق الأهداف).

وكان لافتاً مشاركة ظهير أيمن توتنهام الإيفواري سيرج أورييه أساسياً في اللقاء بعد يومين فقط على مقتل شقيقه كريستوفر (26 عاماً) بإطلاق نار في فرنسا.

ليلة تاريخية لمورينيو

وكسر مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عقدة ملعب "سانت جايمس بارك" محققاً فوزه الأول هناك في الدوري الإنكليزي بعد أربع هزائم وثلاثة تعادلات في مسيرته التدريبية في الـ "برمير ليغ".

وكان نيوكاسل الطرف الأفضل في شوطه الأول مهدداً مرمى الضيوف في مناسبات عدة، إلا أن الهدف الاول كان لتوتنهام بعد أن وصلت الكرة إلى سون هيونغ-مين داخل المنطقة من الارجنتيني جيوفاني لو سلسو ليسددها الكوري الجنوبي بيمناه زاحفة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (27).

وهدد سون هيونغ-مين بعد دقيقتين فقط بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة أبعدها الحارس ببراعة (29).

وأتيحت فرصة محققة لنيوكاسل للدخول الى الاستراحة متعادلا بعد أن ارتدت رأسية دوايت غايل من القائم إثر عرضية من جونجو شيلفي (42).

وسجل نيوكاسل هدف التعادل عندما شتت أورييه كرة خاطئة وصلت على إثرها الى الاسكتلندي مات ريتشي في الجهة اليسرى من المنطقة، فسددها رائعة بيسراه استقرت على يسار الحارس الفنسي هوغو لوريس (56).

ويسعى سبيرز لتحقيق أقله مركز يخوّله المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بعد أن خرج من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم على يد لايبزيغ الالماني.

ونجح الفريق اللندني في تسجيل هدف ثان عندما رفع الهولندي ستيفن برغفين بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله بديلاً، عرضية تابعها المهاجم هاري كاين رأسية (60)، هو الرقم 200 في مسيرته الاحترافية على صعيد الأندية في 350 مباراة.

وسجل كاين هدفه الاول بعد المئتين بعدما قام البديل الارجنتيني ايريك لاميلا بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وتهيت امام الدولي الانكليزي تابعها رأسية (90).

آمال ولفرهامبتون تنتكس

وتعرض ولفرهامبتون لنكسة في صراع المراكز الأوروبية وسقط في فخ التعادل القاتل 1-1 أمام بيرنلي.

وسجل المكسيكي راوول خيمينيز للذئاب بعدما ارتدت كرة من أحد مدافعي الخصم وتابعها "على الطائر" في المرمى من مشارف منطقة الجزاء، فيما سجل النيوزيلندي كريس وود هدف التعادل لبيرنلي من ركلة جزاء في الوقت القاتل (90+6) إثر لمسة يد على الايرلندي مات دوهرتي.

