وساهم الفوز الثالث توالياً في الدوري بينها واحد على مانشستر سيتي في صعود توتنهام إلى المركز الخامس الذي قد يكون كافيا في حال لم ينجح الاستئناف المقدم من قبل بطل العامين الأخيرين الذي ابعده الاتحاد الاوروبي لموسمين عن المسابقات الأوروبية بسبب خروقات في قواعد اللعب المالي النظيف.

ورفع توتنهام رصيده الى 40 نقطة مقابل 41 لتشيلسي الرابع الذي يواجه مانشستر يونايتد الاثنين في ختام المرحلة.

وعاش توتنهام بداية مباراة سيئة عندما سجل مدافعه البلجيكي توبي الدرفيريلد خطأ في مرماه بعد مرور 9 دقائق عندما حاول تشتيت كرة عرضية.

لكن الدرفيريلد عوض خطأه بإدراكه التعادل مستغلا ركلة ركنية (27).

ومنح هيونغ مين التقدم للفريق اللندني الشمالي في نهاية الشوط الاول عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا قبل أن يتابع الكوري الجنوبي الكرة المرتدة داخل الشباك ليصبح بالتالي أول لاعب آسيوي يسجل 50 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن البلجيكي بيورن إنغلز أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد مرور 8 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة استغل هيونغ مين خطأ فادحاً لإنغلز فانفرد بالحارس برينا وسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



