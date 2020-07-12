أقيمت المباراة على ملعب توتنهام هوتسبر وافتتح التسجيل فيها الكسندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل هيونغ مين سون لتوتنهام في الدقيقة التاسعة عشرة.

وسيطر أرسنال على معظم فترات الشوط الثاني قبل أن ينشط توتنهام في العشر دقائق الأخيرة ويقتنص هدف الفوز عن طريق مدافعه توبي الديرفيريلد في الدقيقة 81.

وتقدم توتنهام إلى المركز الثامن برصيد 52 نقطة فيما تراجع أرسنال للمركز التاسع بعد أن تجمد رصيده عند 50 نقطة.

أبرز أحداث المباراة

وهدد توتنهام مرمى أرسنال باكراً عن طريق مهاجمه الدولي هاري كاين عندما حاول إسقاط الكرة "لوب" فوق الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز الذي تصدى للكرة (10).

وافتتح أرسنال التسجيل عندما افتك السويسري غرانيت تشاكا الكرة من الإيفواري سيرج اورييه ومرر إلى لاكازيت الذي سددها صاروخية بيمناه من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى (16).

إلا أن المدفعجية لم يهنأوا بتقدمهم سوى لثلاث دقائق، إذ عادل سبيرز النتيجة عندما استغل سون هيونغ-مين سوء تفاهم بين المدافعين البوسني سيد كولاسيناتش والبرازيلي دافيد لويز ليقتنص الكرة ويسجل بيسراه في مرمى الحارس الأرجنتيني مارتينيز أول أهدافه في مرمى ارسنال (19).

شهد الشوط الأول إيقاعاً سريعاً وكاد أن يتقدم توتنهام في النتيجة إثر تسديدة قوية من خارج المنطقة للويلزي بن ديفيس تصدى لها مارتينيز قبل أن ترتطم بالعارضة (31).

ورغم تخلف أرسنال في الترتيب عن المقاعد الأوروبية وخروجه من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم، إلا أن الفرصة لا تزال متاحة أمامه لبلوغ مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل في حال فوزه بمسابقة الكأس التي بلغ دورها نصف النهائي حيث يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب في 18 الشهر الجاري.

