ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة فيما وصل كريستال بالاس إلى النقطة 17 في المركز الـ11.

ويحل توتنهام ضيفاً على ليفربول الأربعاء المقبل في قمة المرحلة الثالثة عشرة.

ومنذ سقوطها على أرضها أمام إيفرتون 0-1 في المباراة الافتتاحية، لم تخسر كتيبة المدرب جوزيه مورينيو أي من مبارياتها الأ11 التالية في الدوري المحلي، لكن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه على كريستال بالاس بهدف سجله هدافه هاري كاين بتسديدة قوية فشل في التعامل معها الحارس الاسباني فيسنتي غواياتا (23) رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل ان يدرك بالاس التعادل عن طريق جيفري شلوب مستغلاً خطأ من حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس (81).

ويدين بالاس بالتعادل والخروج بنقطة واحدة إلى حارس مرماه غواياتا الذي تألق في الذود عن مرماه لا سيما في الدقائق الأخيرة عندما طار لكرة سددها اريك داير من ركلة حرة مباشرة (88)، بعد أن وقف حائلا دون دخول رأسية كاين المرمى قبلها بدقائق قليلة.

أقيمت المباراة في حضور ألفي متفرج على ملعب "سيلهرست بارك" وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد وكان توتنهام الفريق الأفضل معظم فترات المباراة لكنه لم يبادر إلى تسجيل الهدف الثاني فدفع الثمن في آواخر المباراة.