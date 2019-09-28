وحقق توتنهام فوزه الثالث في المسابقة مقابل تعادلين وخسارتين، برغم خوضه أكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

افتتح الفرنسي تانغي ندومبيلي التسجيل لفريق شمال لندن، بتسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة هزت شباك الحارس أنغوس غان بعد تمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 24.

لكن ظهير توتنهام الإيفواري سيرج أورييه طُرد باكراً لنيله انذارين سريعين بعد خطأين متسرعين في الدقيقة 31، فعادل داني إينغز بعد خطأ فادح من الحارس الفرنسي الدولي هوغو لوريس الذي عجز عن السيطرة على كرة سهلة في متناوله على باب مرماه وقدمها هدية لخصمه في الدقيقة 39.

رداً على هفوة لوريس، صنع الثلاثي سون والدنماركي كريستيان اريكسن وكاين هجمة موفقة أنهاها الأخير، هداف مونديال 2018، بنجاح هدفاً ثانياً في الدقيقة 43.

وأجرى المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 11 تغييراً عن التشكيلة البديلة التي خسرت أمام كولشيستر المتواضع منتصف الاسبوع في كأس الرابطة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.