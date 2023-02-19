توتنهام ينتصر على وست هام وينتزع المركز الرابع من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 19:29 0:30 دقيقة استفاد فريق توتنهام على أكمل وجه من خسارة نيوكاسل يونايتد على ملعبه أمام ليفربول وانتزع منه المركز الرابع عقب فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية الأحد في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز. توتنهام هوتسبير وست هام يونايتد دوري أبطال آسيا -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة الشباب يحجز مقعداً في ربع النهائي 3:18 دقيقة أتليتيكو يستعد لدربي العاصمة بفوز صعب على بلباو 4:52 دقيقة بوروسيا دورتموند يرتقي إلى المركز الثاني 0:44 دقيقة ناغيلسمان يبرر انفعاله خلال مباراة مونشنغلادباخ 1:05 دقيقة الاتحاد المنستيري يعود بنقطة ثمينة من أرض ريال 0:41 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فيوتشر وبيراميدز 0:29 دقيقة محمد جمعة: "المباراة اتسمت بندية كبيرة" 0:23 دقيقة محمد النعيمي: "لم تكن مباراة سهلة أمام الريان" 0:30 دقيقة توتنهام ينتصر على وست هام وينتزع المركز الرابع 0:51 دقيقة مارومو يواصل تحقيق نتائجه الجيدة