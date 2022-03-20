انتصار جعل السبيرز في المركز الخامس بـ51 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم ويملك مباراة مؤجلة.

مقابل تجمد رصيد وست هام عند النقطة 48 في المركز السابع، مع مباراة أكثر.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ثنائية 24، 88، ولاعب وست هام كورت زوما بالخطأ في مرمى فريقه 9، بينما وقع على هدف وست هام الوحيد الجزائري سعيد بن رحمة 35.

وحقق توتنهام انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه على برايتون 2-0 في المرحلة الماضية.

ويخوض توتنهام 6 من مبارياته التسع الاخيرة أمام أندية من الصف الثاني، بالاضافة الى مباراة صعبة أمام ليفربول على ملعبه "انفيلد رود" في المرحلة السادسة والثلاثين، وأخرى مع جاره اللدود أرسنال في مباراة مؤجلة لم يحدد تاريخها.

وتأتي خسارة وست هام عقب تأهله الأوروبي إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما عوض خسارته ذهاباً 0-1 أمام إشبيلية الإسباني إلى فوز 2-صفر بعد التمديد إياباً، على أن يلاقي ليون الفرنسي.

وبخلاف ضيفه، بحث رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن الفوز، فبعد مجهود من المهاجم لدولي هاري كاين وعرضية إلى سون ارتكب زوما خطأ في تشتيت الكرة وأودعها في مرماه.

وبعد ربع ساعة، مرر كاين كرة رائعة إلى سون ضاعف من خلالها النتيجة 2-0 في الدقيقة 24، وكاد الممرر أن يتحول إلى هداف إلاّ انه أهدر بطريقة غريبة انفرادية مع الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي قبل 10 دقائق من صافرة نهاية المباراة.

قلّص بن رحمة النتيجة برأسية قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأوّل مستفيداً من تمريرة غريغ داوسون من ركنية.

وقبل النهاية، ضرب الثنائي كاين-سون مجدداً، فبعد تمريرة طويلة من الحارس الفرنسي هوغو لوريس حولها المهاجم الدولي برأسه إلى الكوري الجنوبي الذي لم يترك الفرصة للحارس للتصدي للكرة (88).

