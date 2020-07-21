وفرض داير (26 عاما) نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يقال الأخير من منصبه، تاركا مكانه للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أوكل للاعب مهمة قلب دفاع.

وقال النادي اللندني في تغريدة على حسابه في تويتر "سعداء بالإعلان أن إريك داير وقع عقدا جديدا مع النادي حتى 2024!".

من جهته، أكد داير في تصريح لقناة توتنهام أنه يتطلع إلى أن يكون جزءا من مستقبل النادي اللندني، وقال "أنا سعيد حقا بمواصلة مشواري هنا والالتزام بهذه المغامرة الجديدة التي سنخوضها".

وأضاف "من الجنون التفكير في أنني هنا منذ ست سنوات. لقد استمتعت بها كثيرا. إنه مكان من الرائع التواجد به".

وتابع داير الذي سجل 11 هدفا في 239 مباراة مع توتنهام "لقد أعطاني النادي فرصتي في إنكلترا وأعطاني الكثير منذ ذلك الحين".

وأردف قائلا "لقد قضينا أوقاتا رائعة معا ولكني أريد قضاء أوقات أفضل وما زلت أشعر بأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن أحققها هنا قبل انتهاء مسيرتي مع النادي".

ونشأ داير (40 مباراة دولية) في البرتغال وتكوَّن في صفوف سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال إلى توتنهام عام 2014.

