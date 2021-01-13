وسجل هاري كاين هدف توتنهام من رأسية مميزة في الدقيقة 25 بعد كرة مرفوعة من الإسباني سيرخيو ريغيلون، فيما سجل لفولهام البرتغالي إيفان كافاليرو برأسه أيضاً 74.

وصار رصيد توتنهام 30 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة ضد آستون فيلا، أما فولهام فحصل على نقطة هو بأمس الحاجة لها فصار رصيده 12 في المركز الثامن عشر.

وكان توتنهام في طريقه إلى الفوز الثاني على التوالي والتاسع هذا الموسم عندما انهى الشوط الأول متقدما بهدف هدافه الدولي هاري كاين بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع الإسباني سيرخيو ريغيلون ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك (25).

لكن فولهام رفض الاستسلام ونجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة عبر لاعب الوسط البرتغالي ايفان كافاليرو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لاديمولا لقمان في الدقيقة 74.