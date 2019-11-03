على ملعب "غوديسون بارك"، اعتقد توتنهام بأنه عاد إلى سكة الانتصارات بعدما وصل إلى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع وهو متقدّم على مضيفه إيفرتون بهدف سجله ديلي آلي في الدقيقة 63 بتمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي طرد لاحقاً بسبب خطأ قاس (79).

إلا أن التركي جينك توسان حرمه من فوزه الأول منذ 28 أيلول/سبتمبر بتسجيله هدف التعادل بكرة رأسية إثر عرضية من الفرنسي لوكا دينيي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، مانحاً القطب الأزرق لمدينة ليفربول نقطته الحادية عشرة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، فيما أصبح رصيد ضيفه اللندني الذي يتحضر للسفر إلى صربيا من أجل مواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا، 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة طرد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 79 بعد تسببه في إصابة خطيرة للبرتغالي أندريه غوميش.