ديان كولوسيفـسكي تمكن من افتتاح النتيجة لصالح توتنهام في الدقيقة 16، وضاعف هاري كين النتيجة بعد أن دون الهدف الثاني في الدقيقة 32، ليعود كولوسيفـسكي من جديد موقعا الهدف الثالث من تسديدة رائعة (64).

وواصل توتنهام مهرجان الأهداف بتدوين سون هيونغ مين الهدف الرابع (70) ليعود الكوري الجنوبي من جديد ويوقع على الهدف الخامس للسبيرز من تسديدة قوية مخادعة (75).



ورفع فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي رصيده إلى 71 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن آرسنال الخامس والذي اكتسح بدوره إيفرتون (5-1) وضمن تواجده في مسابقة الدوري الأوروبي.

غابرييل مارتينيلي سجل الهدف الأولى لآرسنال من ركلة جزاء عند الدقيقة 27 ثم عزز إدوارد نيكيتاه النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 31.

وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع من الشوط الأول قلص دوني فان دي بيك الفارق لإيفرتون. بعد ذلك أضاف سيدريك سواريس الهدف الثالث للغانزر في الدقيقة 56، قبل أن يحرز غابرييل ماغاليس الهدف الرابع في الدقيقة 59 ثم اختتم مارتن أوديغارد المهرجان التهديفي بهدف خامس عند الدقيقة82.

وفاز تشلسي على ضيفه واتفورد 2-1.

كاي هافـيرتز افتتح التسجيل لمصلحة الفريق اللندني بعد إحدى عشرة دقيقة من صافرة البداية، وأدرك دان غوس لينغ التعادل لواتفورد عند الدقيقة 87. وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع رجّح روس باركلي كفة البلوز بالهدف الثاني ليمنح فريقه فوزاً رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث.

وختم ليستر سيتي موسمه بالفوز على ضيفه ساوثهامبتون 4-1.