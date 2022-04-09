استفاد فريق توتنهام على أكمل وجه من سقوط غريمه أرسنال أمام ضيفه برايتون (1-2) وعزز موقعه في المركز الرابع عقب فوزه العريض على مستضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف دون رد، السبت في إطار المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وضرب توتنهام بقوة مع انطلاق المباراة، محرزاً الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق هيونغ مين سون فانتهى الشوط الأول بتقدم "السبيرز" بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني انهارت دفاعات أستون فيلا تماماً وهو ما استغله توتنهام على أكمل وجه فسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم عاد سون وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 66 و72.

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أرسنال الخامس.

من جهته تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

