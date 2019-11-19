إقالة بوتشيتينو جاءت بعد 5 أشهر فقط على بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن البداية المتعثرة في الدوري حالت دون استمراره في قيادة السبيرز.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 14 نقطة بواقع 3 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

وأصدر النادي اللندني بياناً جاء فيه "يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريتسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميغيل داغوستينو وأنطوني خيمينيز".

وأضاف "النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي كانت مخيبة جداً".

وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في آخر 12 مباراة الموسم الفائت، ومثلها في 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "كنا مترددين جداً للقيام بهذا التغيير والقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة لم يكن سهلاً وليس مستعجلاً"

وتابع "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار أصعب الأوقات التي لا تنسى التي أمضيناها مع ماوريتسيو وجهازه الفني لكننا قمنا بذلك من أجل مصلحة النادي".

وكان بوكيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادماً من ساوثمبتون.

ولطالما تردد اسم بوتشيتينو لتدريب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي في الأشهر الأخيرة وبايرن ميونيخ الألماني مؤخراً بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك مدرباً مؤقتاً.

أما بالنسبة إلى خليفة بوكيتينو في توتنهام، فقد برز في الآونة الأخيرة اسم البرتغالي جوزيه مورينيو.