وكانت أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من بين عدة اندية اتخذت قرارات مماثلة بتخفيض أجور اللاعبين خلال الازمة الراهنة.

وتم تعليق الأنشطة الكروية في إنكلترا حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، فيما يُعقد اجتماع الجمعة لأندية البريميرليغ لبحث أمور الدوري والمنافسات.

قال ليفي في بيان على موقع نادي شمال لندن "بعد اتخاذ خطوات لتخفيض النفقات، اتخذنا قراراً صعباً، لحماية الوظائف، وذلك بتخفيض أجور كل الموظفين والمديرين الـ550 من غير اللاعبين لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو بنسبة 20%".

تابع "نأمل في أن تنتج المحادثات بين البريميرليغ، رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة المدربين عن مشاركة اللاعبين والمدربين من أجل مصلحة كرة القدم".

وكان توتنهام قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تحقيق ربح سنوي بلغ 85 مليون دولار أميركي، وذلك بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا وانتقاله إلى ملعب جديد تبلغ سعته 62 ألف متفرج.

لكن ليفي قال إن هذه الأرقام ليس لها أهمية كبيرة، إذ يواجه النادي فترة صعبة وغير واضحة المعالم مع رعاته وشركائه التجاريين.

وأضاف "عندما أقرأ أو أسمع قصصاً حول انتقالات اللاعبين هذا الصيف وكأن شيئاً لم يحدث، يتعين أن يعي الناس ضخامة ما يحدث من حولنا".

تابع "قد نكون ثامن أكبر ناد في العالم من حيث الإيرادات بحسب دراسة (مكتب المحاسبة) ديلويت، لكن كل الأرقام التاريخية ليست معبرة تماماً لأنه لا يوجد حدود لهذا الفيروس".

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنكليزي الممتازقبل تعليقه بسبب فيروس "كوفيد-19"، وكان مرشحاً أن يغيب للمرة الأولى في خمس سنوات عن مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل والتي تساهم بشكل كبير بإثراء حساباته المالية.

وتشير بعض التقارير إلى رغبة بعض أندية الدوري الممتاز بإنهاء الموسم (وصل إلى المرحلة 29 من أصل 38) حتى لو أقيمت المباريات على أرض محايدة ووراء أبواب موصدة. كما تضيف أنه بحال إلغاء الموسم، يتعين على رابطة الدوري تسديد نحو 930 مليون دولار لأصحاب حقوق النقل التلفزيوني.