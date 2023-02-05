أقيمت المباراة الأحد على استاد توتنهام في العاصمة الإنكليزية لندن وتمكن هداف توتنهام ونجمه الأول هاري كين من حسمها لصالح فريقه بهدف مباغت أحرزه في الدقيقة 15.

وأحبطت النتيجة آمال مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع آرسنال المتصدر والذي تلقى خسارة مفاجئة من إيفرتون في افتتاح مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال علماً أن "سيتي" تكبد أمام توتنهام خسارته الرابعة هذا الموسم.

من جانبه رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة خلف نيوكاسل الرابع.

وشهدت المباراة طرد كريستيان روميرو لاعب توتنهام في الدقيقة 87.

من جهته، أصبح كين الهداف التاريخي لفريق توتنهام هوتسبير برصيد 267 هدفاً، وتخطى كين البالغ من العمر 29 عاماً، جيمي غريفز الذي سجّل 266 هدفاً خلال مسيرته مع توتنهام التي امتدت بين 1961 و1970.

