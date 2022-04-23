الفريقان فشلا في زيارة الشباك في مباراةٍ كان أصحابُ الأرض قريبين من فك شِفرتها في آخر الأنفاس، لولا تدخل القائم، نتيجة أوقفت سلسلة َ انتصارات برينتفورد عند ثلاثة.

ولحساب نفس الجولة ذاتها تعادل ليستر سيتي مع ضيفه أستون فيلا بدون أهداف.

ليستر سيتي واصل سلسلة تعثراته بتحقيقه التعادل الثاني توالياً ورغم الفرص التي أتيحت للفريقين، إلا أنها لم تترجم إلى أهداف، ليكتفي كل فريقٍ بنقطة التعادل.

واصل نيوكاسل يونايتد نتائجَه الإيجابية وتغلب على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

البرازيلي جوي لينتون منح نيوكاسل التقدم في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وبعد ذلك بست دقائق أضاف اللاعب ذاته الهدفَ الثاني له ولفريقه، قبل أن يختتم مواطنه برونو غيمارايش الثلاثية في الدقيقة التاسعة والأربعين، انتصار رفع رصيد الماغبايس للنقطة الثالثة والأربعين.

