وكان ليفربول الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكراً برأسية مدافعه الأيسر روبرتسون من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (2)، وتسديدة قوية للمدافع الاخر ترينت ألكسندر-أرنولد من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس بصعوبة إلى ركنية (11).



ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب ومن هجمة مرتدة اثر تمريرة بينية داخل المنطقة من الفرنسي تانغي ندومبيلي إلى هاري كاين المتوغل فسددها بيمناه على يمين الحارس البرازيلي أليسون بيكر (13).



وهو الهدف الأول لكاين على أرض فريقه هذا الموسم واضعاً حداً لصيام لثماني مباريات على ملعب توتنهام هوستبر وتحديداً 788 دقيقة.



وكاد توتنهام يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها كاين ومرر الكرة إلى الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون المنفرد فتابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (16).



وسدد لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها لوريس إلى ركنية (23).



وأهدر ديلي ألي فرصة ذهبية للتعزيز إثر تمريرة رائعة من سون أبعدها أليسون بأطراف أصابعه إلى ركنية لم تثمر (29).



ونجح الدولي البرتغالي دييغو جوتا في إدراك التعادل لليفربول بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من روبرتستون (35).



ونجح ليفربول في التقدم برأسية روبرتسون من مسافة قريبة إثر تمريرة من ألكسندر-ترينت بعد كرة مبعدة من لويس إثر دربكة أمام المرمى (70).



وأدرك توتنهام التعادل بخطأ فادح لحارس مرمى ليفربول في تشتيت كرة بينية داخل منطقته من أمام سون فتهيأت أمام الأخير الذي تابعها داخل المرمى الخالي (74).



وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد مدافعه روبرتسون إثر تدخل قوي من الخلف على المدافع البرازيلي إيمرسون تأكد منه الحكم باول تيرني عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (77).

وبات روبرتستون أول لاعب يسجل ويصنع هدفاً ويطرد في الدوري الإنكليزي منذ الصربي ميتروفيتش عام 2016.

وصار رصيد ليفربول 41 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر فيما رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة.