تعثّر ليفربول في السباق المحتدم على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام ضيفه توتنهام السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، مهديًا خدمة ثمينة لمانشستر سيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية.

وبات في رصيد ليفربول 83 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن سيتي الذي سيستعيدها في حال فوزه أو حتى تعادله مع ضيفه نيوكاسل الأحد.

وتقدم توتنهام عبر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (56) فيما أحرز الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لأصحاب الأرض (74).

وفي حال خروج سيتي بالنقاط الثلاث، سيقطع شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقبه الرابع في الدوري في آخر خمسة مواسم، ويحرم ليفربول من التتويج بالرباعية بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الإسباني وبلغ نهائي الكأس حيث سيواجه تشيلسي السبت المقبل وتوج سابقًا بكأس الرابطة.

وفي الصراع على مراكز دوري الأبطال، بات في رصيد توتنهام 62 نقطة في المركز الخامس، متخلفًا بنقطة عن أرسنال الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة ويستقبل ليدز يونايتد الأحد وخمس عن تشيلسي الثالث.