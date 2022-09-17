وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة في أحداثها، ففي الدقيقة السادسة تقدم ليستر عن طريق يوري تيليمانس من ركلة جزاء قبل أن يتعادل سريعاً هاري كاين لتوتنهام في الدقيقة 8.

ووضع إيريك داير أصحاب الأرض في المقدمة بعد تسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 21 وقبل نهاية الشوط الأول أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني استغل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور هفوة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر وانفرد بالمرمى قبل أن يسكن الكرة في الشباك بثقة محرزاً ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 73 كان الجميع على موعد مع هداف الموسم الماضي هيونغ مين سون الذي دخل بديلاً وتمكن أخيراً من فك صيامه عن التهديف وسجل أول ثلاثة أهداف له في الموسم دفعة واحدة، في الدقائق 73 و84 و86.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة مرتقياً إلى الوصافة مؤقتاً ومتأخراً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر عند نقطة واحدة فقط وواصل الفريق تذيله لفرق المسابقة في أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ سنوات طويلة.

