وتقدم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عبر نجمه ديلي آلي 38، لكن الفنلندي تيمو بوكي عادل النتيجة بركلة جزاء 70، ثم وقّع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على هدف الفوز لتوتنهام 79.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون، وذلك قبل مواجهته الصعبة في المرحلة المقبلة على أرضه أيضاً ضد مانشستر سيتي، بعد أن يحل قبلها ضيفاً على ساوثمبتون السبت في كأس الاتحاد، علماً أن الأخير فاز عليه 1-0 في الأول من الشهر الحالي ضمن الدوري.

وزادت معاناة نوريتش بهذه الخسارة فتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز العشرين والأخير.