وكتبت الصحيفة الجمعة ان "توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8,5 ملايين جنيه استرليني (نحو 10,5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا".

وكان رئيس النادي دانيال ليفي قد اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة.

وارتبط اسم بوكيتينو (48 عاماً) بتدريب عدد من أبرز الاندية الاوروبية على غرار مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني.

كما اشارت الصحيفة ان توتنهام طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف من المدربين خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو وانتوني خيمينز تخفيض رواتبهم.

وقاد بوكيتينو توتنهام بشكل مفاجىء الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، حيث خسر امام ليفربول في النهائي، لكن بداية موسمه كانت مخيبة في الدوري الانكليزي، فاستبدله ليفي بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان فريق شمال لندن أعلن الاثنين تراجعه عن قرار فرض بطالة جزئية على موظفيه واستخدام المال العام لدفع رواتبهم بسبب فيروس كورونا، بعد انتقادات لاذعة طالته جراء هذه الخطوة.

وحذا النادي بذلك حذو ليفربول الذي سبق له التراجع عن خطوة مماثلة بعد يومين فقط من إعلانها، إثر انتقادات واسعة طالت الأندية على خلفية لجوئها الى الأموال العامة لتغطية رواتب الموظفين، بينما تحتاج الهيئات الصحية المحلية الى كل الموارد الممكنة لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وكان رئيس توتنهام دانيال ليفي قد أعلن أواخر آذار/مارس الماضي ان "سبيرز" سيلجأ الى خطة الدعم الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا، والتي تعني الاستفادة من المال العام لتغطية 80 بالمئة من رواتب الموظفين غير اللاعبين، بحد أقصى هو 2500 جنيه استرليني (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي)، وذلك لتتمكن الأندية من الإبقاء على موظفيها في فترة تشهد تراجع إيراداتها بشكل حاد نظرا لتوقف المباريات.

لكن النادي اللندني أعلن تراجعه عن الخطوة، مؤكدا في بيان "قررنا أن جميع الموظفين من غير اللاعبين، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي (...) سيحصلون على 100 في المئة من رواتبهم لنيسان/أبريل وأيار/مايو. سيتم الخصم فقط من رواتب أعضاء مجلس الإدارة".