وقلب الفريق اللندني الطاولة تماماً على ساوثهامبتون الذي تقدم بهدف في الدقيقة 12 عبر لاعبه جيمس وارد براوس قبل أن يتسيد "السبيرز" تماماً ويتعادل سريعاً في الدقيقة 21 عن طريق ريان سيسيغنون.

وفي الدقيقة 31 أحرز إيريك داير الهدف الثاني لتوتنهام لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-1).

وفي الشوط الثاني واصلت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عطاءها الرائع وتقدمت بهدف ثالث أحرزه مدافع ساوثهامبتون محمد ساليسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم ديان كولوسيفسكي أهداف توتنهام ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63.

بداية جيدة لبورنموث

وضمن المرحلة الأولى استهل بورنموث العائد إلى الدوري الممتاز موسمه بتحقيق الانتصار على ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين سجلهما جيفرسون ليرما في الدقيقة 2 وكيفر مور في الدقيقة 80.

انطلاقة رائعة لنيوكاسل

وجاءت انطلاقة نيوكاسل يونايتد رائعة بتحقيق الفوز (2-0) على نوتينغهام فورست العائد إلى البريميرليغ بعد طول غياب.

ورغم صمود نوتينغهام في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي (0-0) إلا أن دفاعاته تلقت هدفين في الشوط الثاني عن طريق فابيان شار في الدقيقة 58 وكالوم ويلسون في الدقيقة 78.

فوز أول لليدز يونايتد

وافتتح ليدز يونايتد مبارياته بتحقيق فوز صعب على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانييل بودينسي وتعادل ليدز سريعاً عن طريق رودريغو في الدقيقة 24 ثم أضاف ريان آيت نوري الهدف الثاني لليدز في الدقيقة 74 بالخطأ في مرمى فريقه.

